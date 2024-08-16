西門實驗小學許媖華、大橋國小李麗菁、曾文家商陳妍如（左一至左三）獲得今年SUPER教師獎首獎殊榮。（曹婷婷攝）

尋覓教育天際繁星！台南市113年度SUPER教師頒獎典禮16日下午在永康總圖舉行，今年共有4名教師獲得首獎。台南市教師會理事長陳葦芸也於頒獎典禮「許願」，台南國中小行政人員未休假加班費從13天變20天，希望市府能給老師們更多激勵。

由台南市教師會與台南市教育產業工會舉辦的113年度台南市SUPER教師獎甄選，今年選出SUPER首獎教師分別是國小組西門實驗小學許媖華、大橋國小李麗菁；高中職組：曾文家商陳妍如、曾文農工徐澤佼；入圍獎得主則有國小組仁德國小蔡幸吟、大光國小黃哲尉；國中組九份子國中小學校賴如茵、崇明國中何佳韻，今天頒獎典禮上，包括立委陳亭妃及多名議員都到場見證。

台南市113年度SUPER教師頒獎典禮16日下午在永康總圖舉行。（曹婷婷攝）

許媖華分享，20幾年教書生涯，與學生和家長建立深厚感情，她的教學專業側重於發展雙語課與數位AI課程，相信這能協助孩子未來走的更長更遠。說到自身教學特色，她笑稱，一路走來，常覺得自己是變色龍，除了符應校本課程外，也要順應時勢變來變去，自己教學時可以把教材變得很簡單，讓學生都很喜歡，即使操作不同軟體、使用雙語學習，學生也都很有收穫。

市議員朱正軒說，教師在教學現場遇到的困難愈來愈多，希望透過SUPER教師樹立標竿，激勵認真、創意教學的老師，一方面也希望帶動教育氣氛，挹注正面能量。

今年頒獎典禮主題是「尋覓教育天際繁星」，陳葦芸說，老師之於學生宛如天上的星星，指引學生方向，期望透過SUPER教師甄選與頒獎典禮，發掘更多教育之星，同時更期待教師在教育現場的努力，能獲得更多的肯定與重視，大家一起提升教育品質，改善教育環境。

她提到，台南市老師行政工作辛苦，聽說明年度學校行政人員不休假加班費將從13天變14天，但老師們還是覺得不夠，其他縣市都20天、苗栗15天，「台南目前只贏雲林」，教師會已發文給南市府教育局及議會，也感謝很多議員就這個議題於臨時會上連署，台南目前只贏雲林，希望能給老師們更多激勵。

針對教師會的「許願」，教育局副局長楊智雄當場回應，會繼續努力，後續需視財政狀況評估，也感謝大家一起推動各項對教育良好的政策，讓老師的努力被看到。