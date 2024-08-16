小禎（胡盈禎）今（16日）出席寢具記者會，被問到離婚4年的前夫李進良日前錄製胡瓜主持的TVBS《拜託ATM》，他自責在2人婚姻期間沒照顧好小禎，想為此跟胡瓜道歉。小禎坦言，李進良過去也曾向她道歉，「他有說年輕時不懂事啊，我覺得反正過去就過去，現在小孩都大了，就往前看吧。」

小禎說，李進良錄影時，她正好帶女兒在英國遊學，不清楚當時發生的細節，事後也沒有跟胡瓜討論過這件事。相信李進良是真心道歉嗎？她說，「那也沒什麼啦，反正我們現在都已經相處這麼好了」，她也直言，2人不可能會復合。

李進良當時表示，他最感謝也最要道歉的人就是胡瓜，他自認在婚姻期間沒有照顧好小禎，「小禎真的很好，可能那時候我們不太適合，我也不太會經營婚姻，小禎是一個好太太、好媽媽。總之要跟瓜哥說個抱歉，謝謝他跟小禎是我的貴人，他是我認為最負責、最有才華、最厚道的演藝從業人員。」