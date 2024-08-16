GAP、Target、Kohl`s、DICK`S Sporting Goods等美系品牌，是聚陽前幾名的主要客戶。

今年下半年美系客戶動能相當強勁，聚陽指出，以大客戶GAP來看，今年訂單有望達雙位數成長，且旗下高階運動品牌Athleta，今年給聚陽的訂單達翻倍成長，推升營運動能，其它美系客戶今年也有個位數到雙位數不等的成長力道。

聚陽指出，第三季進入傳統旺季，營收有望逐月走高，預期單季營收有望超過百億元水準，第四季雖是流行服裝淡季，但為運動服旺季，美國服飾銷售數字優於市場預期，整體看下半年動能比上半年強。

秋冬服飾產品比例高、下半年又是出貨旺季的廣越指出，根據市場分析，客戶庫存調整已經結束，庫存已回到健康水位，下半年出貨情形暢旺，迎來營運翻轉，下半年營運持續增溫，可望維持正成長趨勢。

成衣、家紡、羽絨是光隆三大事業群；對於下半年，光隆保持審慎樂觀的看法，成衣部門下半年出貨動能，相比去年，將有明顯增溫，季季保持雙位數成長。另外家紡隨主力客戶拉貨動能增強及新客戶有可能第3季末開始下單，也有望達雙位數的成長。

主要客戶以電商為主的振大環球指出，目前以第四季在手訂單來看，產線幾乎已達滿載。下半年營運看增主因是美系客戶穩定成長中、非洲自有廠區的產線到年底前全數滿載。

從目前訂單能見度看，前五大客戶下半年訂單都看成長，其中亞馬遜、dickies前兩大客戶訂單有望雙位數年增，推升今年營收表現有機會較去年雙位數成長。