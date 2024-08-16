謝祖武今（16）日出席創世基金會，替植物人家庭圓夢活動。他的兒子謝展榮去年出道，演出戲劇《有生之年》表現不俗，有望入圍金鐘獎，看好兒子入圍？謝祖武潑冷水直言：「我沒有看好他，我有發群組，要大家把入圍這件事忘記，這種期待不要太期待，（能不能入圍）那是別人對你想法，自己要把戲演好最重要。」

謝祖武演戲多年，曾入圍金鐘男主角，也以《初戀的情人》榮獲亞洲電視大獎最佳男主角，他說在馬尼拉奪視帝，是電視台突然通知要去典禮，他才知道自己獲獎，「所以不要一直想這件事（入圍）」。若兒子真的入圍會一起走紅毯？謝祖武表示這是他的工作，自己努力的成果，言下之意應該不會和兒子共享重要時刻。

謝祖武認為兒子蠻有分寸，不會聊到金鐘獎，父子聊工作都是談角色詮釋，他苦笑說：「我們好慘，父子之間只剩下工作可以聊。」有機會和兒子同台飆戲？他坦言目前不會，「我靠他提拔，他就跟任何一位同事一樣值得合作，是可敬對象」。如果真的有同場機會，他比較想和兒子演敵對方，打趣：「真的演父子的話其實是挑戰，他可能會把真實想法演出來。」

謝展榮成年後都沒有跟他拿過錢，謝祖武也沒偷塞錢給他，他曾問過兒子能不能靠自己，「他說可以，我覺得是年輕人自傲，他過得不能說拮据，就是有一點節省，老婆去他宿舍看有整排罐頭，老婆會帶火鍋冷凍鍋底去學校給他」。被問到會心疼兒子嗎？他一貫冷面笑匠回：「有得吃已經很好。」謝祖武自認是開明的爸爸，完全尊重兒子，認為他已經成年要為自己負責，若有天拍到兒子和女生共進家門？他幽默道：「我等待這一天。」