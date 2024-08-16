中央氣象署統計，目前0403主震加餘震已達1653起。（中央氣象署提供）

今(16日)早7時35分花蓮外海發生規模6.3地震，最大震度4級，全台有感。中央氣象署原宣布，該起地震為獨立事件，非0403花蓮大地震與昨日宜蘭近海地震的餘震，不過經過進一步分析，氣象署今傍晚宣布，將上午地震納入0403餘震序列，經統計目前0403主震加餘震已達1653起。

中央氣象署表示，今早7時35分於花蓮縣外海發生規模6.3地震，受大眾高度關注，依氣象署地震測報作業，第一時間為防災需求，會以近震央少數測站自動化提供強震即時警報資訊，包括地震預警和國家級警報，再來則是利用有限地震觀測站資料，快速製成地震報告供大眾參考。

為進一步確認此地震位置與0403花蓮地震關聯性，氣象署將此地震以完整地震觀測資料處理後，深度由原9.7公里更新為19.36公里，位置則較原（北緯23.74,東經121.82）略西移至（北緯23.78,東經121.71）。

中央氣象署表示，由於地震參數的更新調整，該地震將納入0403花蓮地震餘震序列。氣象署統計，截至今日傍晚4時19分，0403花蓮大地震主震加餘震，已發生408起顯著有感地震與1245起小區域地震，累計達1653起。