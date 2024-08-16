曾女與陳男是男女朋友，2022年為尋芳客媒介性交易，事後曾女假冒該名應召女郎，2人自去年年初起，陸續向尋芳客傳送「遭父母家暴，需要金錢才能幫忙離開住家」訊息，不到2星期時間，詐得共26萬多元，2人不但把錢全部花光光，落網後還互踢皮球，將責任推給對方，彰化地院審結後依詐欺罪各判1年6月、1年1月徒刑。

判決書指出，曾女、陳男在2022年12月初，以通訊軟體LINE傳送訊息給尋芳客媒介性交易，並開車送年籍不詳的曾姓女子前往與其進行性交易。後曾女、陳男即利用該名尋芳客誤認曾女為應召女的機會，在去年1月25日起，陸續向尋芳客傳送「遭父母家暴，需要金錢才能幫忙離開住家」等訊息，曾女還曾撥打手機給對方，向尋芳客進行詐騙。

尋芳客因此陸續於去年1月25日至同年2月5日間，轉帳1萬至10萬元不等金額共5筆，合計26萬3750元，到曾女帳戶，旋即被曾女、陳男分次提領，用來還債、買衣服等花費殆盡。2人落網後，不但都矢口否認有何詐欺取財犯行，還都說詐欺是對方所為，帳戶、手機也都是對方在使用，陳男還說，只有曾女要求時才會去幫他領錢。

法院審酌，被告2人正值青壯，不思以正當途徑獲取財物，雖非集團性犯罪，但假冒他人對陌生人實行詐騙，並親手計畫、實行詐騙行為，曾女甚至親自撥打電話與告訴人聯繫，其惡性更甚於在詐騙集團中僅擔任部分角色之車手或取簿手；另審酌被告2人雖否認犯行，但已與告訴人達成和解，並已賠償告訴人損害；依詐欺罪各判處曾女1年6月、陳男1年1月徒刑，全案可上訴。