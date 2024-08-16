公民團體發起基隆市長謝國樑罷免案，今日中選會召開委員會議審定連署名冊及選務時程，並宣布通過罷免案成案，將在10月13日舉行罷免投票。謝國樑回應會配合，但一般都是周六投票，不解為何是周日。謝並強調，罷免已被拿來做為重新選舉的工具，希望「他是最後一個罷免案」，未來台灣不要再有這種惡質的罷免選風。

謝國樑今日下午至基隆市議會出席市政考察後相關檢討議程，在得知中選會宣布罷樑成案後受訪。謝國樑首先表示，先前投票都是在周六，不知為何這次決定是在13日的周日，「如果確定是10月13日，他們也會配合」。

至於投票日期不是如先前外傳的10月5日，也就是謝生日當天投票，對於心境上是否鬆一口氣，可好好過生日？謝國樑則笑說「不敢過」，他表示還是要好好準備，打好這場選戰，也強調一有空就會多陪陪家人太太、女兒及媽媽。

針對選情，謝則表示有信心，他強調選戰關鍵是要告訴更多民眾，需要出來投「不同意罷免」的選項，而不是支持謝國樑就在家不投票。他認為只要宣導能夠到位，讓大家都了解選票的選項的話，依目前的民意依歸，他是會勝選的。

至於被問到是否罷免已變質成為政黨對抗工具，謝表示贊同，他認為從基隆罷免案可以看到，從現在到明年，罷免都已被拿來做為重選的工具，此風不可長。他希望他是最後一個罷免案，未來台灣不要有這樣惡質的罷免選舉風潮。

針對周日投票質疑，中選會則回覆應原定應於9月5日至10月15日之間辦理投票。本來預定時間有9月28日、10月5日等選項，但剛好是教師節及謝國樑生日，為維持選舉罷免公平性、避免爭議，經委員會充分討論後，決定投票日期為影響層面最小的10月13日。中選會強調，周日投票並非唯一先例，例如林昶佐罷免案就是在周日。

罷樑正式定案，藍營除了近期已在基隆各地掛滿看板和出動宣傳車外，並持續邀請藍營大咖站台。本周六台北市長蔣萬安、周日桃園市長張善政將接力為謝國樑站台力挺，未來也不排除邀請立法院長韓國瑜。

罷免團體山海公民拆樑行動發言人林茵茵表示，會持續宣傳罷免理由，本周末也會開始安排志工持續上街宣傳、與依然對罷免有疑慮的市民朋友進行溝通。

林強調，雖然我們無法像國民黨一般進行大撒幣宣傳，但罷免方所述的字字句句都是基於事實來提出，相信基隆市民有基本的判斷能力，也請支持的民眾協助廣傳。