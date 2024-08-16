學員們都學習到關於居家整理職務所需知識與技能，可提升個人職場競爭力。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市勞動力援助人員職業工會辦理的「提升勞工自主學習計畫─居家整理收納培訓班第01期」近日結業，25位學員們都學習到關於居家整理職務所需知識與技能，可提升個人職場競爭力。

新竹市勞動力援助人員職業工會表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的25位學員，都至少完成42小時的課程。

工會指出，此次學員的學習期間是自6月19日至8月7日，課程特別依據產業及區域人力需求調查結果，因應市場對於居家整理人力的殷切需求，開辦依學習職業責任、客戶心理學及與客戶之溝通心法、基本整理技巧、客戶心理建設，以至於廚房、客廳、玄關、浴室、臥室等生活空間或商業空間的整理技巧，以提升關於居家整理職務所需知識與技能課程。

學員們在結訓時都可學習到關於居家整理產業概況以及關於折衣服床單、玄關、儲藏間、浴室、臥室、商空之整理收納、遺物整理、搬遷整理、循環經濟自製收納盒等相關技能。

此外，學員也具備並可應用前述執行居家管理職務相關的知識、技能與工序安排，除培養第2專長及具備對於未來轉職兼差等職涯發展預作規畫能力外，且能勝任及完成協助客戶建立有條理的生活方式，改善居住環境，提升管理物品的效率，減少壓力和焦慮，創造出更愉悅、舒適居住體驗的工作任務與內容，以提升個人職場競爭力。