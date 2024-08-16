美商台灣科慕公司桃園觀音廠去年8月關廠，疑似將近3000噸的廢棄鈦鐵礦氯化爐渣，傾倒於楊梅區甡甡段三處農地，造成多達47位地主不滿。科慕公司清除鈦鐵礦氯化爐渣後，經桃園市政府環保局會勘，竟發現大量營建廢棄物， 地主們希望相關單位盡速處理，將該農地還給農民使用，或暫定課徵田賦稅等其他措施。（地主提供／廖姮玥桃園傳真）

美商台灣科慕公司桃園觀音廠去年8月關廠，疑似將近3000噸的廢棄鈦鐵礦氯化爐渣，傾倒於楊梅區甡甡段三處農地，造成多達47位地主不滿。科慕公司清除鈦鐵礦氯化爐渣後，經桃園市政府環保局會勘，竟發現大量營建廢棄物， 地主們希望相關單位盡速處理，將該農地還給農民使用，或暫定課徵田賦稅等其他措施。

黃姓地主說，科慕公司與環保局辦會勘想結案，竟無通知地主到場，是地主私下了解到會勘日期，才緊急通知其他地主一同參與會勘。劉姓地主說，會勘當下環保局挖洞檢測，無挖到鈦鐵礦氯化爐渣，但卻挖到大量營建廢棄物，環保局當下說會另案處理，希望不要又拖到很久。相信台灣有不少農地都有類似狀況，希望市府或相關單位可以重視，並將乾淨的農地還給農民，不要再有下個農地受害。

桃園市地稅局楊梅分局表示，市府都發局於2019年裁罰甡甡段三處農地，因農用地非農用，地稅局依實際狀況課稅，待恢復農地農用後，停止課徵，針對這次事件，地主可以向行為人請求恢復農用並求償。

環保局回應，去年將該處疑似灰色鈦鐵礦氯化爐渣物送驗，經環境部環境管理署檢驗報告，該農地的灰色物質鈦、鐵及其相關元素成分與科慕觀音廠生產之人工粒料成分趨向一致，且非屬有害事業廢棄物。另外，海岸及資源循環工程處於8月9日會同環境管理署、部分地主勘查現場清理事宜，並在該地表面及開挖，未見明顯人工粒料堆置。但現場開挖卻發現有營建廢棄物，已另案移送桃園地檢署偵辦。