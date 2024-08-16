昨（15日）17：06發生芮氏規模5.7地震，中部以北的民眾都能感受到劇烈搖晃；今早台灣東部海域又發生規模6.3的有感地震。曾算中0403、0423花蓮大地震的吠陀占星權威李靜唯對此表示，根據占星運勢，8月從中旬13日到9月8日間，全球依舊不能忽視極端氣候造成的颱風、洪水、大地震、火山噴發。

李靜唯今日在臉書發文指出，最近地震全球晃悠，這裡震震、哪裡震震，整個西部海域和太平洋蠢蠢欲動，台灣也要特別注意地震、海嘯、颱風、暴雨的威脅，但願世界平安，台灣平安。

針對八月運勢，李靜唯還補充，「從8月中旬一直到9月8日之間將是超過一個月的水星業力之旅，值得重視的是連續兩次的水逆甘達都徘徊在巨蟹座和獅子座之間，巨蟹座跟家園領土安全有關，這段期間除了要特別注意前陣子史上最大IT斷電事件可能再度重演之外，也要慎防所有跟網路攻擊以及斷水斷電造成的意外災難，天災部份全球依舊不能忽視極端氣候造成的颱風、洪水、大地震、火山噴發等肆虐！」

其實李靜唯8日做運勢分析時，就提到8月5日水逆開始，一直到8月底，群星經歷「水逆甘達+月亮甘達+太陽甘達」，再加上「木火合相」火上加油，關於國家領導人政治經濟以及地球絕地反撲的「業力之結」，將會像爆米花一樣連環爆發。

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