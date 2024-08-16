東元第二季營收145.26億元，年減3.6％，季增5.8％；毛利率25.2％，季減0.7個百分點、年減6個百分點；每股盈餘0.78元，季增41.8％，年減22.8％。第二季營收較去年同期減少，主要機電系統在北美、中國大陸及歐洲市場營收減少，而智慧能源工程營收認列時點差異，營業毛利率的減少因智慧能源營收占比提升、機電系統及智慧生活產品結構改變。第二季每股盈餘較去年同期減少，則因股利收入減少，且部分股利延至第三季入帳，估計上半年股利遞延到第三季接近4億元。

在綠能部分，上半年節能及EV相關產品（不含IE3馬達）營收占整體事業群比重為11.8％；智慧能源方面，上半年綠能相關工程及產品營收年成長率14.2％，占整體事業群比重為40.5％，目前未執行的工程及設備在手訂單近240億元，其中，綠能相關業務占比為51.0％；智慧生活方面，綠能相關營收占事業群比重達47.2％，上半年變頻商業空調營收年成長率43.4％，占全體商業空調業務營收比重為34.3％。

總經理范炘指出，美國市場CPI、就業率等指標仍有起伏，雖然降息機率大，使得廠商投資延緩，但商機沒有縮表，未來市場需求量還是很大，加上美國選舉是因素，恢復時間還無法抓的很準。台灣方面逐漸好轉，機電、設備銷售動能存在，大陸PMI好幾個月都在擴張區之下，民生消費力仍未見明確提升，整體經濟發展壓力還是很大仍具挑戰。

第三季來看，機電系統相對前幾季慢慢回溫，單季營收與上季及去年同期持平，智慧能源較難掌控工程認列時間點，營收會是季減、年減情形，智慧生活營收估計季增、年增表現。毛利率部分，因為上半年原物料、運費上揚等因素，下半年有舒緩現象，預期第三季毛利率季增、年增。

利明（南犬）也提出2025年-2027年發展計畫，重點在協助客戶綠色轉型，聚焦綠色能源、節能減碳、電氣化及重點區域發展四個面向。為配合策略性業務發展，配套資源投入包括併購、新團隊建立及人力資源強化、資本支出/其他費用。在併購部分，目前有8個潛在投資項目，涵蓋設備、重電、變頻、變壓等，購併項目包括虛擬電廠投資、電氣化載具技術、電力充電樁業務、儲能、熱泵技術等，希望短期內取得進入新業務或搶攻北美及東南亞等潛力市場業務契機及技術。

過往東元一年合併資本支出約12~15億元，今年資本支出跟過去相當，如果有併購等需求，會再調整資本支出計畫。