因紅海地緣政治風險持續居高不下，7月從韓國到美國東岸以及歐洲的貨櫃運輸成本，已連續第3個月上漲。根據官方統計，從韓國到美國東岸的40尺大櫃運費月增28.1%，達773萬韓元，約5,669美元。到歐洲的也增至808萬韓元，月增率更是高達39.2%。因此，韓國最大海運業者HMM收漲1.76%。

韓國政府指出，因為2023年比較基期過高，故當地7月汽車出口年減9.1%，總金額僅54億美元，雖低於去年同期59億韓元，但卻是歷史上所有7月時期中，表現第2好的7月。現代汽車飆漲5.81%，起亞也大漲3.52%。

主要科技類股中，三星電子狂漲3.89%，SK海力士更是暴漲6.96%。相較之下，電池族群遜色，LG Energy Solution翻黑跌0.15%，三星SDI更是下跌0.93%。韓元兌換一美元在1357.6價位附近，韓元升值3元。