Cramer表示，許多人認為在AI晶片砸下巨資的大公司並沒有看到任何顯著的回報，它們只是為了不要落後競爭對手、為了防止競爭對手贏得優勢，才競相進行相關投資。這就是我們一直聽到的觀點，真的很荒謬！

他也反駁英特爾仍然是其產業領導者、英特爾即將捲土重來的看法，尤其對英特爾在資料中心晶片業務方面即將展開大反攻的看法更是不以為然。

Cramer表示，英特爾的財務狀況呈現出來的是截然不同的故事，他提到該公司去年減少股利發放，今年又宣布第四季不配發股利，這些行動並沒有展現出其主導地位，無論英特爾可能說了什麼，它都已經不再是以前的英特爾。最後，他更給出一段超嗆的辣評，稱就算英特爾提出抗議，但我不會想成為英特爾的合作夥伴。

當被問及台積電（2330）是否是一個不錯的長期投資標的時，Cramer給予肯定，稱儘管有關於台灣的擔憂一直都在，但台積電是一個穩健的投資標的，「我認為有關於台灣的擔憂一直都會有。但如果你回想蘇姿丰（Lisa Su，超微執行長）所說的，她並沒有告訴你不必擔心，因為沒有人會這麼說。她說的是『你知道，這不會成為問題』，而我支持她」。