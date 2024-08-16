美國、菲律賓、澳洲、加拿大4國近日在南海開展聯合軍演，聲明此舉旨在共同應對海上挑戰，維護國際法和基於規則的秩序。對此，大陸國防部表示，南海是地區國家的共同家園，不應當成為域外勢力的「狩獵場」，並批評菲國勾結域外國家，危害南海和平穩定「不得人心」。

大陸國防部新聞局副局長、新聞發言人張曉剛16日下午就近期涉軍問題發布消息。被問及美、菲、澳、加近日在南海開展聯合巡航，及共軍南部戰區位黃岩島附近海空域組織聯合戰巡時，做出上述表示。

張曉剛首先指出，黃岩島是中國的固有領土。共軍南部戰區新聞發言人已就黃岩島附近海空域聯合戰巡情況做了說明，這完全是中方維權應變、維護地區安寧的正當之舉。

「南海是地區國家的共同家園，不應當成為域外勢力的『狩獵場』」，張曉剛表示，菲方勾結域外國家在南海組織聯合巡航，違反《南海各方行為宣言》精神，危害南海和平穩定，無論用什麼來粉飾其錯誤行徑，都是不得人心的。

他強調，美等域外國家歷來是說一套做一套，對國際法和國際規則合則用、不合則棄，也正因為他們拉幫結派、挑事生非，南海才難以風平浪靜。中方將繼續採取必要措施，對侵犯中國主權權益、破壞地區穩定的挑釁行動予以堅決回應。