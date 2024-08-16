嘉義縣立委陳冠廷今天邀交通部、嘉縣府等單位考察民雄鐵路高架化規畫進度。（陳冠廷提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣立委陳冠廷促鐵道局加速推進民雄鐵路高架化。（陳冠廷提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣民雄鐵路高架化長約8.92公里，將斥資173.48億元建造，立委陳冠廷今（16）日邀交通部、台鐵及嘉縣府考察進度，民眾認為民雄車站周邊停車一位難求，鐵路高架化後的站區應規畫停車空間。

民雄車站附近「鵝肉一條街」聲名遠播，平常就不易停車，每到假日更是一位難求，陳冠廷說，時常聽到民雄車站前的停車位不足，鐵路高架化後，路廊及站區無論是作為停車空間，或學習日本將商店融入橋墩底下，又或是綠美化成共榮環境，都應充分利用這些空間來服務當地居民。

陳冠廷表示，民雄鐵路高架化計畫全長8.92公里，總經費預計達173.48億元，行政院去年5月核定，但鐵道局規畫於2031年完工通車，期程恐不符民眾的期待，還是希望整體工程加速推進，早日改善當地的交通狀況，因而橋下空間的活化必須盡早評估和規畫。

陳冠廷也提到目前規畫永久軌的工程將緊貼現有路廊，臨時軌施工期間必須降低對民眾的影響。

嘉縣府建設處表示，民雄車站鄰近有民雄公有市場立體停車場，未來鐵路高架橋下空間可用於停車場、商業設施、綠地，將納入民意評估規畫。

交通部鐵道局指出，車站專用區空間仍在設計調整中，目前初步規畫新車站略往南移動，以中心廣場來區隔新、舊站空間，規畫商業設施、綠地，1樓作為旅運販賣空間、2樓為車站大廳、3樓為乘車月台層。

交通部鐵道局規畫民雄鐵路高架化，消除5處平交道、3座陸橋、1處地下道，預計今年7月完成基本設計，8月提報經費審議報告，2025年5月臨時軌工程決標開工，同年10月施作橋體基礎設施，主體工程將於2025年12月決標開工，2026年底前立柱，2031年完工通車。