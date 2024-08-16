櫃買中心指出，本次將與國泰證券及其合作夥伴馬來亞銀行（Maybank Investment Banking Group）於馬來西亞、新加坡舉辦「2024台灣企業日（Taiwan Corporate Day 2024）」海外法人說明會，邀請穩懋、弘塑、宜特、雙鴻、譜瑞-KY、M31、群聯7家市值排名前段班且具產業代表性的上櫃公司一同參與。

此次說明會將安排海外機構法人與出席上櫃公司代表透過一對一會談方式，讓投資者能夠更深入了解與會公司的發展策略與營運動態外，櫃買中心也將藉機介紹台灣櫃買市場現況、特色及推廣ESG相關金融商品的成果，期以提升國際機構投資人對台灣櫃買市場的關注。

櫃買中心長期以來持續舉辦海外引資活動，致力提升國際投資人對於我國資本市場之認識，也具體提高了他們參與上櫃股票投資的意願。

經統計，近10年來外資參與交易的比重由2014年的6.2％，成長至2024年截至7月底的22.15％，透過這樣亮眼的數字即可看出，海外引資活動已吸引國際資金持續參與櫃買中心。櫃買中心表示，該中心今後仍將積極辦理各項引資活動，為台灣資本市場挹注更充沛的投資動能。