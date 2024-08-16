金管會16日舉行中元節普渡祭拜，金管會主委彭金隆為主祭率隊進行普渡。彭金隆向媒體透露五大願，他指出，除了祝福金管會今年都平安順利、大家都健康，也有五大願，包括：市場穩定、金融發展、創新突破、繁榮經濟、普惠全民。

彭金隆指出，今天是中元普渡，依循傳統，祝福金管會全員今年都順利平安大家都健康。他進一步指出，心中五大願望：一是金融市場穩定；二是金融發展，提出發展市場的措施都能一一實現、有助市場發展；三是創新突破，面對未來市場變化有新的做法與突破；四繁榮經濟，透過金融作後盾，繁榮經濟；五是市場發展後，可普惠全民。

彭金隆16日上午也到櫃買中心進行例行巡視，他指出，上任後一般都會對周邊單位進行例行性視察與了解，看有什麼需要去改善的地方。

針對亞洲資產管理中心整套大計，彭金隆也預告，9月3日後經發會開完顧問會議後，金管會就會以論壇方式更完整跟大家作呈現，接下來金管會要推動的事、初步的構想與大致的方向都會有說明。

對於市場最關心的台股，金管會副主委陳彥良指出，股市基本面、籌碼面、全球連動上，台灣都相當穩健，目前台股信用擔保維持率已回到正常，169.7％，是否出手救市，主要要看市場有沒有非理性，「監理機關手是盡量不要伸下去，若出現非理性，會請交易所及櫃買作適當的評估。」