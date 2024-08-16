有獎勵就更有前進的動力！8月12日渣打銀行推出一項金融商品，就是將ESG相關的現金帳戶，與傳統企業銀行服務、永續發展措施結合，將帳戶的信貸利率、費用定價與企業ESG指標掛勾，直接為公司永續發展的目標創造誘因，促使企業付諸實際行動，而非流於空談。

該帳戶與客戶的ESG績效連結，然而，並非所有指標皆能獲得獎勵，客戶所選的指標必須是「重要」，且與你的「業務」有相關，以及需要與外部、同業以及該企業過往的績效相比較，因此ESG目標必須要制定超越行業基準之外，還要能達成。

新的ESG帳戶是渣打銀行一系列以永續發展為重點的最新產品，其中包括永續帳戶（允許客戶保留日常流動性現金，同時使用盈餘現金支持聯合國以永續發展為目標的活動。），旨在幫助客戶實施永續貿易融資，以支持與永續發展相關的貿易流動。

目前這款ESG帳戶將在香港與新加坡測試推出，若成效優良，將會陸續推廣到更多市場。渣打銀行現金管理全球主管Mahesh Kini針對這項新服務表示，隨著企業轉向執行永續發展，銀行在執行方面提供他們重要協助，在ESG現金帳戶推出的同時，也證明銀行在協助客戶實現財務，與永續發展目標的解決方案不遺餘力。