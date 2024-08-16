世界3x3籃球正蓬勃發展中，不但有國際籃總（FIBA）的推波助瀾，有攸關奧運的參賽門票，更有連結商業模式的龐大商機，吸引各國踴躍投入。旺寶整合行銷不但組織3x3臺北旺寶職業籃球隊參賽，也將舉辦國際賽事，希望結合各方力量，將臺灣3x3籃球的發展推上巔峰。

由旺寶整合行銷組織的3x3臺北旺寶職業籃球隊，日前到蒙古烏蘭巴托參加FIBA 3X3第二高級別「挑戰賽」，由首日資格賽出發，資格賽共6隊參賽分兩組，取小組冠軍晉級正賽，臺北旺寶接連擊敗來自香港與中國的球隊，取得小組冠軍，也順利取得挑戰賽門票。

挑戰賽共12隊參賽，包括兩支從資格賽晉級的球隊，分成四組，分組前兩名晉級八強，臺北旺寶與世界排名第11名的蒙古Ulaanbaatar MMC Energy、世界排名第21名的立陶宛Plunge等強敵同組，雖不敵蒙古強敵，但以1分絕殺立陶宛Plunge，不但打出精彩表現，更確定拿下八強門票。

八強遭遇世界排名第23名的拉脫維亞Kandava Turiba，該隊有兩名球員才剛結束本屆巴黎奧運賽事，並拿下第四名，臺北旺寶奮力出擊，儘管最終以14比21落敗，但打進挑戰賽八強成績，也寫下臺灣球隊在FIBA 3X3第二高級別挑戰賽最佳成績。

「打進挑戰賽八強，象徵臺灣球隊的競爭力！」旺寶整合行銷副董事長鄭志龍肯定球員表現，他強調，當然還有許多需要提升的地方，但看得出來球員逐漸掌握比賽節奏，當然對手包括本屆奧運球員，也讓全隊球員感到非常興奮，期待未來能達到進軍2028洛杉磯奧運的目標。

此外，鄭志龍觀察到，本次前進蒙古，看到德國與蒙古當地都開始組織平均年齡大約在19歲的3x3籃球隊，很明顯就是為了2026 名古屋亞運與2028洛杉磯奧運做準備，他感受到世界各國開始加緊腳步，也希望能持續提升臺北旺寶的實力，前進世界面對強權爭搶勝利。