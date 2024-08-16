針對缺電問題，行政院發言人陳世凱表示「台灣整體電力充足，但區域電力有些不均衡」，再度引發南電北送爭議。台中市副市長鄭照新對此表示，全國電網應平均且保持安全性，期待中央站在能源安全的高度，若不缺電就不會有南電北送問題，呼籲應發展充足能源。

鄭照新指出，能源安全議題是國安問題，前台中市長林佳龍、高雄市長陳其邁都曾對「南電北送」發表過不平之鳴；全國電網應平均且保持安全性，陳其邁也提過全國碳排應達到綠色平衡，不應過度集中在單一區域，大安溪以南、不分黨派的多數縣市對此有相當共識。

鄭照新說，如果台灣不缺電，就不會有南電北送的問題，期許中央站在能源安全的高度，發展充足能源才是正本清源之道；目前台灣發電結構以火力為主，若遇到天災、受到攻擊，平均的區域發電對國家安全、能源韌性都較有幫助。

鄭照新並反擊表示，陳世凱出身於台中海線民代，他應該了解台中市民對台中火力發電廠減煤時程加速的期望，期待中央出更多力解決台中人的問題。