舞蹈老師KIMIKO（林睿君）憑藉精湛舞技及美魔女的凍齡美貌，深受粉絲的喜愛，後來跨足演藝圈獲得超高知名度。平時會在社群分享生活的她，透露今（16日）早晨地震，自己穿著半透明睡衣就慌張跑出門，掀起熱議。

今（16）日上午7時許台灣東部海域發生規模6.3強震，全台除桃園、高雄及屏東全都響起國家警報。KIMIKO也透露創業前後，面對地震的差別：「以前我是一個搖一下就會嚇到尖叫的人，超級怕地震」，創業超過3年後，收到手機警報第一反應是：「我的天啊，供應商系統商會不會受到影響？辦公室有什麼東西損壞嗎？」以及關心同事們的安危。

KIMIKO地震秒衝出家門，驚覺只穿蕾絲睡衣。（圖／翻攝自IG @dancekimiko）

KIMIKO表示，今早警報響起那刻，自己立刻拿起手機，慌忙打開大門，蹲在門口開始確認群組訊息和接聽電話，最後才驚覺自己身上竟然穿著細肩帶半透明蕾絲睡衣就出門了。事後KIMIKO也哭笑不得表示：「創業都是勇者。」貼文曝光後，引來許多網友玩笑留言，「鄰居賺到了」、 「下次地震周圍會不會擠滿鄰居」 。

積極創業的KIMIKO過去也曾分享歷程艱辛，兩次創業都損失不少金錢，「第一次被騙走上千萬，第二次被騙，繳了3千萬學費，至今還是想不明白很多商場上的歪事」，坦言努力過程中難免有些卡關，創業過程也都要繳交學費。