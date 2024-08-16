新竹某托嬰中心驚傳涉虐嬰事件，市議員周永鴻16日指出，在台中雖然沒有托嬰中心，但有開立「同名字」的幼兒園與實驗小學，要求台中市教育局盡速安排稽查，並確認教學及照顧場域監視器狀況，讓家長放心。台中市教育局指出，昨已至該幼兒園稽查，該園所設監視器依規保存14天。

議員周永鴻指出，該托嬰中心被家長指控疑似虐嬰，而新竹縣府介入調查調閱監視器後，發現孩子被照護者綁在椅子上不給水喝、辱罵，甚至抹髒尿布在臉上等離譜情事。遭爆一連串虐嬰事件，該機構宣布無限期停業。

周永鴻指出，在台中市雖然沒有托嬰中心，但有開立「同名」幼兒園與實驗小學，有家長相當擔憂。周永鴻說，同一個教育集團所經營的教育機構，不能因為在新竹縣有發生事件，台中部分就不加關心，教育局應盡速安排稽查，才能讓家長安心。

周永鴻強調，監視器畫面在發生疑似兒虐及不當管教事件中，對於釐清案情非常重要，教育局應確認幼兒園和實驗小學的監視器拍攝角度及留檔情形。

台中市教育局表示，基於預防保護幼兒安全，市府已於8月15日至同連鎖機構的幼兒園稽查，經查該園教保服務人員及負責人定期填報正向管教策略自我檢核表及巡堂紀錄表並留有紀錄；另該園所設監視器依規保存14天。

此外，同一機構在台中市尚有依《高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例》設立的實驗教育機構，辦理期程及教育階段為112至114學年度國小教育階段，現屬該機構暑假期間，目前未接獲有師對生不當對待情事。

教育局已提醒該幼兒園及實驗教育機構，應持續督導老師以正向管教方式輔導學生，營造友善、關愛及安全的學習環境，教育局將持續不定期前往稽查，維護幼兒權益。