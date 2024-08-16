其中，「歡迎臺商回臺投資行動方案」有314家企業投資約1兆2,922億元，創造8萬7,926個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」有1,020家企業投資約4,839億元，創造3萬7,041個就業機會，後續尚有15家企業排隊待審。

經濟部指出，3家企業中，望隼科技從事軟式隱形眼鏡之研發、製造及銷售，專門提供隱形眼鏡專業代工服務，主要客戶為日本前五大品牌商，並計劃開拓美國市場，產品從水膠透片、美瞳片，發展為具有抗UV、濾藍光、散光、矽水膠高透氧及運動型等功能性鏡片，未來也逐步規畫生產舒壓、多焦及近視控制等產品。

繼108年申請臺商回臺方案後，望隼科技為持續因應營運規模擴增，決定在苗栗縣竹南鎮興建新廠暨企業營運總部，將成立AI智能化小組，打造專屬智能系統，以精進生產品質與服務。新廠以取得銀級綠建築為目標，擬設置太陽能發電設施與環境管理系統，善盡保護環境的社會責任，預計投資金額逾50億元，可創造220名本國就業機會。

一豆實業（豆老爺）為專業豆漿及穀物飲料製造商，已有19年豆奶製造經驗，每天將產品由土城工廠配送至新竹、台中、台南、高雄等四個轉運倉儲，再由自有冷藏物流車供應至全台各地早餐店、科技園區、團膳、團購及住宅社區，保持生產製造到物流配送之一貫化作業，確保消費者每天都能收到最新鮮營養的飲品。為擴大產量，一豆實業規畫增聘25名本國員工，投資逾5億元於桃園市平鎮區興建新廠，將建立智慧供應鏈系統、採購新型節能設備，與設置太陽能發電設施，期望有效提升生產效率同時節約能源。

某生物科技公司專門製造保健食品，提供客製化功能性保健食品設計與加工服務，已取得食品業之TQF、ISO22000、HACCP等多項認證。繼2019年申請中小方案投資建廠之後，為持續提升產量，拓展外銷市場，擬規畫興建新廠，導入製造執行系統(與智慧倉儲管理，提高生產效率。