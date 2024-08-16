大陸食品安全問題頻頻發生，一名網友在微博發文抱怨，懷抱期待到自家附近麵店消費，沒想到餐點口味判若兩人，更令人震驚的是，吃到一半碗中竟出現一隻蟑螂。向店家反映後，老闆竟當場將蟑螂吞入口中，讓他不禁傻眼。

原PO在微博上表示，過去對社區對面的湯麵店情有獨鍾，因久未返鄉，特地早起前去品嚐，儘管店面破舊、衛生條件不佳，但味道絕佳，且價格親民，只販售單一品項。而再次回訪，映入眼簾的是煥然一新的裝潢，價格也上漲不少，甚至增添多種菜色，內心雖有幾分不安，仍點了一份。

原PO透露，麵條口味與往常截然不同，酸菜過甜、麵條不入味，雞湯乏善可陳，肉品未熟透且帶血水。進食過程中，他赫然發現碗中有一隻小蟑螂，起初老闆娘最初表示願意重做一碗，但他心生疑慮，要求退費，不料老闆竟惱羞成怒，拒絕退錢。原PO憤然表示：「既然你說那不是蟑螂，那就請你吃下去。」

原PO驚愕地說道：「老闆真的把蟑螂吃了，我敢發誓那肯定是蟑螂。我特地觀察許久，豆鼓沒有條紋，蟑螂有，而且我還清楚地看見了它的腳。」

貼文一出，引起熱烈討論，網友紛紛留言「我也遇到過老闆親自吞蟑螂的」、「花幾塊錢看一場戲，也不虧」、「我可以接受，絕對不追究」、「老闆真是拼了」、「吃下去就算了」、「算了吧，老闆這麼拼，就當看表演了」。