高雄市府為提升公園樹木健康與美感，今年辦理景觀樹木修剪技術人員證照班，人員完訓合格率高達95％，護樹團體希望能提升證照班師資專業度，並提升證照換照、撤照制度，才能提升整體從業人員素質，避免「斷頭樹」重演。

高雄市工務局公園處表示，為提升城市景觀樹木健康與美感，工務局每年辦理景觀樹木修剪相關課程，培養樹木修剪專業證照從業人員，照顧本市樹木茁壯，使耐得住強風為落實生態永續的重要一環，今在中華電信學院高雄所舉辦「113年度高雄市景觀樹木修剪技術人員認證班」，完訓合格率高達95％。

公園處說，藉由正確的修剪措施去除病害枝條，改善樹冠結構，並促進新枝生長，提升樹木健康狀況和碳吸收能力，不僅有助於增強樹木的生態功能，還能提高其對二氧化碳的吸收效能，市府自2017年起推動修剪公有樹木教育訓練及認證制度，截至去年底共核發1591張樹木修剪技術人員及監看人員合格證照。

森林城市協會理事長莊傑任表示，目前公部門證照班最大問題是師資是否有足夠專業能力，建議要找有研究背景的如中興大學園藝系副教授、林試所等師資，也呼籲要建立證照撤照制度，避免相關人員如何亂砍都沒事，不要讓「斷頭樹」再現。