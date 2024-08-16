剛帶女兒Emma結束英國遊學回到台灣的小禎（胡盈禎），今（16日）出席寢具記者會，她日前在社群透露，因為鄰居慶祝七夕，讓她在睡夢中被吵醒。她離婚後的感情生活備受關注，今笑言「枕邊人」就是女兒，至於多久沒有「滾床單」？她故作不滿的直呼：「問一點高級的，好嗎？這個我拒絕回答！」

她透露英國當地的種族歧視及高昂物價，讓她跟女兒有點卻步，正在認真思考2年後是否要到英國唸書。她提到，不管女兒將來要到哪國留學，她都會陪伴前往，「至少會待一年吧，一切都以小孩為主。」

小禎感嘆，疫情彷彿讓整個社會停擺，甚至後退，「整趟感覺物價、治安各方面都變好亂，種族歧視也沒有得到改善，尤其對亞洲人，在點餐、結帳時都很不耐煩，以前還會聊個幾句、問說是從哪裡來的，但現在有點倒退嚕。」

她分享，英國一碗麵700多塊、一餐漢堡要1000多元，「這世界怎麼了，我們那時候5個人隨便找一個路邊攤，點了5碗麵跟煎餃，就要5000多塊台幣，這要怎麼生活。」至於女兒的遊學費用，小禎表示所有開銷都是由李進良負責。

小禎說，女兒在英國期間也感受到當地的種族歧視，甚至親眼目睹同學被偷，所以正在思考將來是否真的要到英國唸書，「她同學背後背包走在前面，看到小偷伸手時她出聲制止，結果就被瞪。」小禎過去在瑞士留學，女兒也有考慮過是否要去瑞士，但目前都還沒有一個明確的答案。