據共同社16日報導，日本經濟界有意見呼籲，把通常以65歲以上定義的「老年人」的年齡上調。在日本政府內部，很多人期待此舉有助於解決人口減少造成的人手短缺問題，並增加承擔社會保障的人員數量。但另一方面，以社交平台（SNS）為主，對「被要求工作到死」的警惕情緒升溫。

「老年人」的年齡因法律而異。如果出現上調年齡的動向，那麼可能帶動上調通常為60歲的企業退休年齡、以及原則上65歲的開始領取養老金年齡。

日本政府6月敲定的經濟財政運營指針「骨太方針」因此令調整論調受到關注。該方針提出，為了讓社保和財政長期持續，擴大老年人就業很重要。在骨太方針的討論中，經濟財政諮詢會議的民間議員提出：「應當探討把老年人的定義延後5歲。」經濟同友會代表幹事新浪剛史7月表示：「把老年人的定義設為75歲比較好。希望建設有工作意願的人能夠一直工作下去的社會。」

背景因素是對勞動力不足的危機感。內閣府的估算顯示，2045年度的70至74歲人士的工作參加率約為56％。SNS上出現了「悠然自得的晚年將不復存在」等眾多負面反應。此外，不少老年人由於養老金微薄而不得不工作。