DRAM今年合約價向上走沒有改變，NAND合約價格今年第一季相比更為強勁，不過隨著上游產能利用率回升，漲幅預估稍微趨緩；現貨價方面，DRAM價格4月開始價格波動疲弱，七月部分產品價格已止跌回升，回到正向發展，而NAND在今年三月下旬開始走弱，第二季現貨價出現波動，預估在市場庫存去化告一段落後有助持續往上。針對DRAM、NAND FLASH價格後續走勢，發言人陳靜慧表示，預估今年下半年DRAM、NAND價格維持續漲格局，第三季可望雙雙雙位數成長，第四季漲幅NAND則相對縮小，但DRAM維持高個位數成長。後續合約價仍比現貨價高，價差依產品約10-20%都有。

威剛整體維持相對高檔庫存水位，威剛說明，庫存金額從去年第四季開始逐季下降，但降幅不是顯著大量，主因認為價格會一路向上，不過記憶體價格起漲為去年下半年，漲期達一年，後續將庫存大量拉高正面效應縮小，庫存水位建立不會像去年大量低價採購，以穩定充沛管理庫存。目前DRAM和NAND庫存周數今年前5月水位相當，至今NAND庫存降到安全正常水位，NAND庫存降到12周左右，DRAM庫存還是相對到16周以上。

威剛也提到，第二季現貨價波動較大，公司擇優接單，第二季接單量雖然較去年第四季、今年第一季小，但提高毛利率、本業獲利表現。而市場針對第二季價格上恐拉低拉貨力道，威剛則表示，客戶相對維持穩定需求，沒有特別高低起伏。

AI熱潮來勢洶洶，遠眺記憶體明年中長期發展，威剛表示，相對看好DRAM供需狀態，AI PC、AI手機新品問世，加上上游廠商產能配置，DRAM表現可望優於NAND，供給有限下明年DRAM恐缺貨，帶動DRAM大多頭時期，即使OEM拉貨短暫調整，對長期AI提材，動能會持續延燒；至於NAND消費性SSD價格競爭跟市場買氣在第二季顯著劇烈波動向下調整，後續需求仍存，不過企業端、AI端需求估高於消費端，不過供應商相對多，變動因素則大於DRAM，今年下半年威剛NAND降至中性庫存水位。

依照目前DRAM銷售比重，DDR4占比一半以上、DDR5第二季占DRAM三成左右、DDR3占比約一成以內。eSSD占SSD營收比重不到一成。威剛提到，預期年底DDR5成為主流，占DRAM超過五成以上，DDR4從主流變成利基型商品，長線來說DDR4採購逐漸修正，但目前仍看好是替代階段，第四季DDR4有機會價格漲幅增加，而DDR3則配合客戶需求。

威剛今年第二季業外認列3.7億損失，威剛說明，利息支出占2.5億元左右、短投1.7億元損失、匯兌數百萬損失，加上第二季開始博士旺合併報表，而有運彩2億元收入。