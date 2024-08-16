吸菸有害健康，但國內卻有近8萬名青少年使用電子煙，且去年(2023)菸害防制法修正施行，目前使用電子煙已觸法；另外，製造、輸入最高可處新臺幣5千萬元罰鍰，使用電子煙則可開罰2千元至1萬元罰緩，呼籲民眾切勿以身試法。

根據國民健康署110年青少年吸菸行為調查結果顯示，110年國中學生電子煙使用率上升至3.9%；高中職學生亦上升至8.8%，推估超過7.9萬名青少年使用電子煙，對青少年形成嚴重的健康危機。

其中，菸害防制法於112年3月22日修正施行，任何人不得在任何地點使用電子煙等類菸品，違者處2000元至1萬元罰緩，若有製造、輸入、廣告各式電子煙之類菸品或其組合元件的行為，最高處新臺幣5千萬元罰鍰。

根據美國心臟協會 (AHA)指出，大多數電子煙都含有尼古丁，不僅容易上癮，還會損害青少年大腦發育；然而，不同電子煙的尼古丁濃度差異很大，有些類型的尼古丁濃度甚至高於傳統香菸。

當尼古丁進入體內後，會迅速到達大腦並刺激多巴胺的釋放，並會「搶奪」大腦自我調節的獎賞機制，干擾並破壞多巴胺的釋放和接收，導致物質成癮。另外，尼古丁也會增加血壓和心率、收縮血管，長期使用會導致動脈壁硬化，增加患冠狀動脈疾病的風險，也可能使心臟的血管內壁和平滑肌增厚，進一步限制心臟周圍的血液流動。

吸食電子煙不僅傷身還會觸法，國民健康署提供多元戒菸服務，有心想要戒菸的青少年可就近到全臺22縣市，近2,700家戒菸合約醫事機構，接受戒菸衛教服務，遠離菸害掌握健康人生。

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