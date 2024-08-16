民眾黨主席柯文哲京華城容積獎勵爭議案持續延燒。民進黨市議員簡舒培16日於臉書發文表示，柯文哲今日終於承認有蓋章，與過往模樣完全不同，甚至反常透過受訪的方式向台北前副市長彭振聲示好，質疑這樣的行為已經有隔空串證的嫌疑，呼籲檢方應該立即約談柯文哲，甚至若證據足夠，就應立即羈押。

簡舒培表示，北檢偵辦京華城案，已經越來越接近核心，柯文哲今天被媒體堵訪時也突然認了自己「有蓋了2個還3個章」，與過去死不認錯的模樣完全不同，甚至幫彭振聲緩頰，說他「只是個主持會議的人」，不了解為什麼要被限制出境。

簡舒培點出，事出反常必有妖，「體恤下屬」這四個字從來都與柯文哲無關，突然與彭振聲示好？簡直是黃鼠狼給雞拜年。並指出檢察官現在大規模的約詢審理京華城的都委會委員跟彭振聲，對柯文哲來講無疑是巨大的壓力，尤其彭振聲跟了他最久，也是最了解柯文哲跟企業關係的人之一，尤其在工務方面、在建商方面，更可能曾經把自己的人脈介紹給柯文哲。

簡舒培說明，彭振聲現在因為京華城案被列為被告，柯文哲是不是擔心彭振聲在審理過程中，把所有事情全盤托出？所以才改變說法來討好彭振聲，希望彭振聲不要轉成汙點證人，讓柯文哲因此而入罪。

簡舒培質疑，柯文哲透過受訪的方式向彭振聲示好，這樣的行為已經有隔空串證的嫌疑，如果繼續放任柯文哲，是否會如同過去高虹安為助理費案跑到小兔家、最近民眾黨人士為96萬找上便當店一樣，讓柯找上相關人等，藉由過去的實質影響力來影響他的下屬，將對整個案件偵辦有相當不利的影響，呼籲檢方，應該立即約談柯文哲，甚至若證據足夠，就應該立即羈押他！