影音世代當道，儲存空間需求愈趨龐大。若購買雲端儲存空間一年所需花費動輒約3000元台幣起，價格高昂外亦有可能因個人管理不當衍生資安問題。相較之下，AS725不僅價格親民，相容於Apple MagSafe解決方案，能以磁吸方式貼合智慧型手機，輕鬆擴增容量。對於iPhone 15 Pro與Pro Max，相容傳輸速度最高達10Gbps；其256GB以上的使用者，若透過ProRes規格進行專業級拍攝，錄影檔案可直接存在AS725，不用擔心容量不夠的問題，隨插即用，即拍即存；至於沒有磁吸功能的安卓系統手機的使用者，可另外購買磁吸貼片或具有磁吸功能的手機殼，一樣能簡單上手。
《半導體》看好影音經濟 宇瞻推磁吸外接式固態硬碟
工控儲存與記憶體品牌廠Apacer宇瞻(8271)看好新世代拍攝影音風潮，研發超輕量磁吸外接式固態硬碟-AS725，只要吸附於具有磁吸功能的智慧型手機上，即可輕鬆擴增儲存容量；除通過軍規落摔測試之外，讀寫速度更高達1000 MB/s，大幅節省傳輸時間且AS725通過軍規抗摔認證。
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