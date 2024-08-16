影音世代當道，儲存空間需求愈趨龐大。若購買雲端儲存空間一年所需花費動輒約3000元台幣起，價格高昂外亦有可能因個人管理不當衍生資安問題。相較之下，AS725不僅價格親民，相容於Apple MagSafe解決方案，能以磁吸方式貼合智慧型手機，輕鬆擴增容量。對於iPhone 15 Pro與Pro Max，相容傳輸速度最高達10Gbps；其256GB以上的使用者，若透過ProRes規格進行專業級拍攝，錄影檔案可直接存在AS725，不用擔心容量不夠的問題，隨插即用，即拍即存；至於沒有磁吸功能的安卓系統手機的使用者，可另外購買磁吸貼片或具有磁吸功能的手機殼，一樣能簡單上手。