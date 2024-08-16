民眾黨主席柯文哲政治獻金疑雲越演越烈，連地方黨部都遭捲入。針對民眾黨前台南黨部主委蔡宛秦只「柯文哲到台南造勢場地沒花到錢」，台中市黨部主委江和樹說，造勢所有花費都是競選總部支付的，難道宣傳、設備都不用錢？江並抨擊蔡宛秦搞不清楚，奉勸她「不要離開了就變柯黑」。

柯文哲遭爆料指稱競選期間到台南造勢，花費了475萬元疑為假帳，蔡宛秦15日說，柯到台南造勢的場地是她向台南市政府申請合法路權，沒有花到錢，不知道為何會有場地費租金。

江和樹對此回應表示，柯文哲到台中大里區振坤宮媽祖廟辦造勢活動，該處地點也沒收費，地方黨部只是提供地點給黨中央審核，至於錢的花費，難道音響不用錢？硬體設備不用錢？不用直播買廣告？這些錢都是競總支付的，地方完全沒辦法干涉中央。

江和樹並奉勸蔡宛秦說，大家原本是同志，不要離開了又變成柯黑，站在黨的立場應該是非分明；台中市黨部在競選期間只是提供場所，其餘支出完全沒涉入，現在檢調已經在調查，應查清楚問題在哪裡，有貪汙的人就要負責。