韓聯社報導，韓國產業通商資源部當天召開產業供應鏈檢查會議，與相關部門和機構及行業人士討論應對方案。銻是用作鉛蓄電池和阻燃劑等的材料，韓國去年銻進口額為5,920萬美元，其中約74％，即4,380萬美元規模來自中國。
報導引述與會者指出，由於用作鉛蓄電池的銻已實現進口來源多元化，用作阻燃劑的銻存在可替代材料，而且中國鋅冶煉工程副產物中含銻，預計中方此次出口管制措施對中國供應鏈帶來的影響將有限。產業部並表示，將與相關部門和機構加強監管，與中方保持緊密合作，以免銻供應出現差池。
中國商務部宣布，自9月15日起，對半導體材料、稀有金屬銻和超硬材料相關物項實施出口管制，未經許可，不得出口。韓國政府16日表示，預計此舉對韓國有關行業帶來的影響將有限。
韓聯社報導，韓國產業通商資源部當天召開產業供應鏈檢查會議，與相關部門和機構及行業人士討論應對方案。銻是用作鉛蓄電池和阻燃劑等的材料，韓國去年銻進口額為5,920萬美元，其中約74％，即4,380萬美元規模來自中國。
報導引述與會者指出，由於用作鉛蓄電池的銻已實現進口來源多元化，用作阻燃劑的銻存在可替代材料，而且中國鋅冶煉工程副產物中含銻，預計中方此次出口管制措施對中國供應鏈帶來的影響將有限。產業部並表示，將與相關部門和機構加強監管，與中方保持緊密合作，以免銻供應出現差池。
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