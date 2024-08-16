王麗惠指出，保險局立場是希望支持壽險業者，利用外匯準備金沖抵，降低避險成本，將錢留在帳上充實資本。

據透露，王麗惠兩周前就已與壽險業者開過一次會，初步同意開放壽險業可借用四項準備金，即不動產增值利益準備金、重大事故收回準備金、營業損失準備金、公司自願強化提存準備金。其中，以不動產增值利益準備金金額較大，整體壽險業有接近200億元。

原本壽險公會建議的長年期保費不足準備金，及有公司建議外匯利益提存的特別公積、併購廉價利益等，都未被保險局同意借用；另接軌IFRS17的負債準備金與現值間差額的超額準備金，還要視今年底降息情況，等到2026年接軌當日若有差額，可開放借用。

8月至今，新台幣兌美元已升值5.35角，升值幅度逾1.6％，若美國降息，新台幣有可能再升值，一旦快速升回30元，壽險業獲利恐大量回吐，因此各壽險公司目前是天天盯匯率，精算避險比率及策略。

壽險業者期盼，金管會若開放外匯準備金新制，壽險業即可多一個避險選擇，但業者希望能借用更多的資金，才有助抵禦匯率風險。