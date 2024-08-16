日股在8月5日黑色星期一狂跌12％，但隔日又反彈10％，全球基金上周淨買入顯示，投資人是先拋售日股，隨後再買回，趁低點瘋狂進場掃貨，四周以來首度買超，並出現淨流入與淨流出皆創新高的景象，顯示市場轉向速度有多快。

李鎮宇認為，在股市震盪時刻，市場總是把「戰術」與「戰略」混淆，但今年嚴格來說還是一個股市多頭年，這個大戰略目標曾未改變，但市場去在回檔時狂賣，有點賣過頭、賣到感覺是空頭，直到近期美國衰退疑慮退散，市場就如先前預期反彈。

李鎮宇也笑說，長期看法不可能一下說變就變，「如果一直變，一直在華麗轉身，有一天真的會變成搭直升機，直接飛起來」。

李鎮宇指出，近期市場樂觀猜測美國今年將降息4碼，但若照實際經濟情勢來看，應還是降息1～2碼最可能，畢竟美國經濟市場已趨穩，且降息對經濟也不見得是好事，目前美國經濟景氣動能沒有明顯減弱，大格局沒有改變，加上日圓還是相對便宜，日本產品外銷仍具競爭力，產業前景看好，長線多頭未變。

對於日圓走勢，李鎮宇分析，日圓本身並沒有自己升值的能力，也就是無法靠日本央行升息而升值，主要還是靠美國降息來帶動，但先前市場恐慌之時，熱錢大幅跑回日圓，市場恐慌消散後，日圓逐步回貶。

但李鎮宇強調，「日圓兌美元長線要回到161，已經不太可能了」，主因日本央行自己已經升息，加上美國即將降息，預計日圓年底挑戰回到140左右；而就換匯角度，日圓短期回測150大關，已經是很好的買點。

李鎮宇指出，先前市場預期今年日圓升至148～153左右，但日本升息後，區間已下修至145～150左右，若美國降息至少2碼，年底前確實有機會看到140價位。

至於日本央行政策，李鎮宇直言，「日本央行不知道他的目標函數是什麼」，是要極大化經濟成長率？還是要貨幣政策正常化？還是要極小化通膨？結果三個都不是，日本央行只是想極小化自己被罵的機率，導致政策方向的不明確。