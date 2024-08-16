非洲M痘疫情大爆發，世界衛生組織14日宣布M痘構成「國際關注公共衛生緊急事件」，瑞典昨（15）就出現一起感染新型M痘變種病毒案例，為非洲大陸以外首例。疾管署今（16）發布醫界通函，呼籲醫師加強對疑似病例通報，並提醒民眾接種疫苗；專家則呼籲，要小心跨國傳播途徑。

瑞典昨日出現首例非洲以外感染危險M痘病毒案例，據了解，該案例有明確的非洲M痘流行國家旅遊史，確診病毒為Ib分支病毒株。疾管署說明，此次非洲流行型別為具高傳染力的Ib亞型病毒，致死率比原本流行的第二型高18倍，此波疫情已出現跨國傳播，致死率達3.6％。

台大公衛學院流行病與預防醫學所兼任教授金傳春表示，現在有關新型M痘病毒資訊不多，要先了解其流行病學，才能更清楚如何應對，進一步完善防疫措施。

她認為，台灣民眾要預防新型病毒，最簡單就是不要到高風險地區、不要將病毒帶回來。金傳春指出，雖然台灣到非洲並無直飛航班，但中國大陸及其他國家有直飛非洲航班，因此台灣也要小心從他國傳播的途徑。

疾管署發言人羅一鈞說明，瑞典個案經當局評估沒有傳播風險，因此目前不會針對瑞典調整旅遊疫情警戒，邊境管制也不會做調整。疾管署15日提升非洲七國旅遊疫情建議等級，將剛果民主共和國提升至「第二級：警示」，鄰近其他六國則提升至「第一級：注意」；目前在機場、港口也用電子看板方式，提醒旅客注意國際疫情，入境旅客若有發燒症狀，都會進行攔檢、篩檢。

疾管署今（16）發布醫界通函指出，目前已知Ib型病毒主要透過性行為和家庭接觸傳播，感染者多為年輕成人和兒童。羅一鈞表示，國際疫情提升，國內本土疫情也在持續，呼籲醫界注意相關症狀，及早整治跟通報。

疾管署今與20個民間團體開會，報告目前國際與國內疫情狀況，希望民團協助宣導如何預防、鼓勵打疫苗；下週四疾管署將與專家開會，針對國內防治措施，詢問專家建議。

疾管署提醒，若發現符合「M痘」通報定義，臨床醫師請於24小時內進行通報，並採集檢體送驗。疾管署強調，接種疫苗為預防M痘最有效方式，目前國內M痘疫苗與口服抗病毒藥物庫存充足，呼籲近一年有風險性行為者或曾罹患性病等，應及早完成2劑M痘疫苗接種。