台北市內湖路三段方劑中學附近，16日早晨6時許，有民眾發現有兩隻台灣獼猴，坐在停在路旁的機車上，他立即拿手機拍攝，沒想到這兩隻猴子發現有人在拍照，一臉不開心的離開了機車，而一名大媽當時在門口，一臉淡定的目送這輛猴子離去，網友：山道猴子出沒內湖了！

兩隻猴子清晨下山就坐在路旁機車上，網友笑稱要去跑山路了。（翻攝爆料公社）

兩隻猴子清晨下山就坐在路旁機車上，網友笑稱要去跑山路了。（翻攝爆料公社）

近幾年台灣獼猴因為大量繁殖，全台都有獼猴闖入城市森林的事件發生，之前林口還上演了人猴大戰，為了補抓誤闖都市的獼猴，耗費了大量人力資源，而內湖出現的這兩隻獼猴，感覺很熟門熟路，看到人也不會怕，而且感覺很喜歡待在機車上，網友笑稱：原本要去跑山，被發現就落跑了！

網友看到PO在網路《爆料公社》的照片後，紛紛留言表示：「這兩位年輕人準備去跑山了」、「可以拍成真人版山道猴子了」、「猩球崛起」、「真的的猴子比89猴子可愛且好多了」、「來抓猴啦」、「台電說停電原因是這次換猴子」、「放暑假還這麼早起」、「暑假路上猴子超多的⋯這比較令人擔心⋯」。