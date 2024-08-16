英國《泰晤士報》報導指出，來自英國華威大學、劍橋大學與大陸復旦大學的科學家，以線上問卷的方式，評估18萬1990位70歲英國人的飲食習慣，並透過AI人工智慧演算法處理相關數據，從而了解飲食選擇對銀髮族的認知功能和心理健康的影響。

這是全球學界首次針對食物與大腦健康的關聯性，進行大規模探索，最後發現想促進大腦健康，得靠均衡飲食習慣，並在《自然心理健康》雜誌發表《從行為、神經影像、生化和遺傳分析中得出飲食模式與大腦健康的關聯》論文。

參與研究的上海復旦大學程煒博士表示，研究表明，飲食較為均衡的人擁有更好的「流體智力」（經由遺傳得到的能力，包括知覺抽象關係、短期記憶、形成觀念、推理能力、解決新問題的能力等），更好的處理速度、記憶力和執行功能（包括靈活思維和自我控制的心理技能）。

研究指出，均衡飲食可讓大腦更健康，神經元或腦細胞結構更好，大腦最外層、負責控制運動及記憶、情緒的灰質也會隨之增加，比過去強調的高蛋白、低纖維飲食的效果更明顯。相對來說，膳食中蛋白質較少的人，心理健康狀況相對較差，可能產生焦慮和憂鬱症狀、精神困擾以及相對較低的幸福感。

克菲爾乳桿菌M1發現人、臺大博士陳彥在其著作《克菲爾：長壽村的祕密》中，表示促進腸道微生物的生長，對調節大腦功能，尤其是情緒處理和行為方面發揮關鍵作用。失智為多種相關疾病所衍生的症狀，最常見如阿茲海默症，主要影響個人的記憶、認知能力及行為，嚴重妨礙日常生活，對個人、家庭與社會造成極大的影響。

陳彥伯表示，神經退化性疾病成因很多，罹患代謝症候群等慢性疾病，或有肥胖、體內產生過多氧化物質，讓身體長久處於慢性發炎狀態，包含腦部細胞等都會受到影響跟傷害，因而出現神經退化性疾病。過去的研究多著重失智症病人的腦部病變改善，近5年關於以克菲爾調整腸道菌相，來輔助改善健康的研究蔚為風潮。例如2023 年，美國伊利諾大學就邀請25～45 歲的健康成人參與實驗，讓他們每天喝8盎司（約227克）、含250～300億菌落單位的克菲爾發酵乳。四週之後，他們的關係記憶（例如看到人臉就知道是誰）有增強趨勢，改善思考能力與記憶連結的相關因子也有正向發展，腸道中的乳酸菌變多。

英國科克大學的研究人員透過實驗，也發現克菲爾、康普茶、優格和帕瑪森起司等發酵食品，是影響大腦功能和情緒的色氨酸重要來源，尤其是克菲爾所含的鼠李糖乳桿菌GG 已在一項動物實驗中，被證明可幫助維持消化道機能，有助防止與年齡相關的記憶力衰退。

參考網址：

https://www.thetimes.com/life-style/health-fitness/article/what-to-eat-to-boost-your-brain-its-all-about-balance-x8dqtks93

https://www.nature.com/articles/s44220-024-00226-0#Sec12