台南市政府提醒，西南氣流增強，台南市17日短時強降雨機率逐日提高。（台南市政府提供／程炳璋台南傳真）

凱米颱風7月24日入境時逢年度大潮，帶入了西南氣流一度重創南台灣，台南市災害防救辦公室16日指出，17日起台南受低壓帶與西南風影響，局部地區將有短時強降雨，持續到20日，其中19日恐有致災性降雨又遇上年度天文大潮，提醒民眾預先整備防災。

依據中央氣象署預報，受低壓帶影響，台南市17日起將有一波西南氣流入境，午後對流發展旺盛，局部地區整日將發生時下時停的雷陣雨，會有短時強降雨的發生機率，這波雷雨天氣將持續到20日。

台南市政府公布，台南市20日起將有豪大雨又遇上年度天文大潮。（台南市政府提供／程炳璋台南傳真）

台南市災防辦表示，台南市的雨勢從17日逐漸增強，19日恐有致災性的豪大雨發生，其中19日到23日新北至嘉義適逢天度天文大潮（西南部沿海潮位偏高），台南至屏東年度大潮為20日至24日。

台南市災防辦預測，沿海低窪地區局部將有淹水、海水倒灌的機率，民眾可提早向在地區公所領取沙包與防水擋板加強防汛措施。

台南市政府秘書長兼災防辦主任方進呈指出，極端氣候已成常態，考驗台南市防汛整備量能，台南市已加強雨水下水道、區排、側溝清淤及滯洪池清空各項防汛工作，車行地下道、抽水站、移動式抽水機及水閘門整備操作測試，確保各項水利防洪設施、機具與搶修險開口契約完成整備。

台南市災防辦提醒，近日斷層活動頻繁，民眾前往山區活動，應注意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石等危險發生，提高警覺注意自身安全。