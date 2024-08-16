陸委會近日批評陸方濫權羈押，將台灣人民都當成「間諜」。對此，大陸國台辦回批這是故意混淆間諜違法犯罪行為和兩岸人員正常交流活動，並重申大陸堅定支持兩岸正常、健康交流往來，希望在安全健康的交流環境中，「讓兩岸同胞安心交流，放心往來」。

大陸國安部微信公眾號「國家安全部」13日發布「堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭」的文章，稱「國家安全機關持續重拳出擊，開展系列專項行動，連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件」。對此，陸委會表示，若非誇大業績，就是再次公開宣示，中共國安部門用模糊不明確的法律濫權羈押，將主張民主自由的台灣人民都當成「間諜」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日發布「答記者問」批評稱，民進黨當局有關言論完全是惡意歪曲、誤導輿論，故意混淆極少數「台獨」頑固分子和廣大台灣同胞，故意混淆間諜違法犯罪行為和兩岸人員正常交流活動，不但意圖欺騙、恐嚇台灣民眾，損害台灣民眾利益，更企圖掩蓋其謀「獨」挑釁分裂國家和破壞兩岸關係的險惡用心。

朱鳳蓮表示，「台獨」是台海和平穩定最大威脅，是導致台海兵凶戰危、社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。只有清除破壞兩岸關係的害群之馬，才能真正維護台海和平穩定、切實保障台灣同胞利益福祉。

朱鳳蓮接著稱，「兩岸民眾高度支持有關依法懲『獨』措施，充分認識到依法懲治的是極少數涉『獨』言行惡劣、謀『獨』活動猖獗的頑固分子，不涉及廣大台灣同胞。」

朱鳳蓮最後重申，大陸堅定支持兩岸正常、健康交流往來，依法保護台灣同胞合法正當權益。希望在安全健康的交流環境中，讓兩岸同胞安心交流，放心往來。