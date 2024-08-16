草屯手工藝產業園區已經有25家廠商將投資設廠，南投縣長許淑華感謝廠商投資，增加1200個就業機會。（楊靜茹攝）

許淑華主持草屯手工藝產業園區的服務中心開工動土典禮，立委馬文君及多名南投縣議員共襄盛舉。（楊靜茹攝）

草屯手工藝產業園區設往東接國6、往西接國3，交通便捷，目前開發案完成57.71％。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華16日主持草屯手工藝產業園區的服務中心動土典禮，將興建3層樓綠建築，預計明年8月可望與園區整體開發案同時完工啟用。許淑華說，草屯手工藝園區預估可增加1200名就業人口，創造25億元經濟產值，加上周邊將興建青年住宅、親子共融公園及國民運動中心等，帶動地方繁榮。

草屯手工藝產業園區占地13.94公頃，可售用地8.79公頃，園區設有15公尺道路及12公尺次要道路，以中正路為聯外道路，往東可往國道6號，往西可銜接台3甲及國道3號，交通便捷，並規畫綠地及公園、服務中心等公共設施完善，開發案由德昌營造施工，目前完成57.71％，16日舉行園區服務中心動土典禮。

草屯手工藝產業園區的服務中心將興建3層樓綠建築，1、2樓供社區及老人會使用，預計明年8月完工啟用，許淑華與立委馬文君、草屯鎮長簡景賢及南投縣議員廖梓佑、唐曉棻、李洲忠、簡賜勝、簡峻庭、莊士傑、蔡銘軒、林友友等人祭拜祈福，接著執金鏟動土，將在草屯園區投資設廠的25家廠商也到場見證。

許淑華表示，草屯手工藝產業園區開發案進度近6成，且招商順利，已有25家廠商將投資設廠，預估增加1200名就業人口，創造25億元經濟產值，周邊將興建青年住宅、親子共融公園及國民運動中心等，可吸引年輕人就業定居，對草屯鎮發展有加乘效果。

許淑華說，除了草屯，南投市旺來產業園區有2、3家廠商明年營運；埔里微型產業園區也有2家廠商興建廠房中；竹山南雲產業園區的開發計畫審查中，縣府規畫的4個產業園區未來完成後，共可引進67家廠商，增加3600個就業機會。由於南崗工業區不敷使用，將透過都市計畫擴大工業區範圍，也將在旺來園區上方規畫茄苳產業園區，讓南投更繁榮。