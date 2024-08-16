華夏表示，第二季受益於庫存有效控制，有效維持助維持毛利表現，優於第二季以及去年同期。華夏第二季營收30.8億元，季增加5.89%、年減少7.91%；單季淨利9400萬，季增加398%、相較去年同期轉盈；每股淨利0.16元。單季毛利率10.5%，季增加4.52個百分點、年增加2.25個百分點。華夏累計上半年合併銷貨淨額為59.81億元，較去年同期減少16%。

展望第三季，就供給面來說，大陸PVC在7~8月檢修量大，且行情受到電石及VCM成本居高支撐，社會庫存持續下降。就需求面來說，大陸第二季製造業PMI呈現連3個月收縮，GDP及工業生產指數呈現下滑，惟官方持續內需刺激及房產去化方案，增強貨幣及利率政策及外銷加工業進入旺季，PVC內需可望改善，另外，印度農業、管材及基建剛性需求仍存，隨季末庫存下降與行情觸底反彈或BIS實施，強勁波段需求可望再起。

另外，有鑑於塑化產能過剩恐會延續到2025年、甚至2026年，華夏短線靠著產銷、控制庫存等維繫住毛利率，長線來看，華夏積極導入AI，並朝向高值化產品努力。

總經理胡吉宏表示，「今年石化塑膠業可說是非常辛苦」，華夏第二季勉強獲利。以PVC產業來說，算是相對剛性產品，多年來均為3個月、半年甚至更長的周期，但近期周期有縮短的現象，使得華夏更需要把握住產品週期。

印度標準局(BIS)有可能會在8月24日執行新制，屆時對華夏是否有影響，對此，胡宏吉表示，如果BIS新制如期實施，對華夏PVC是有鼓舞作用，至於印度是否會在8月24日如期執行，還是要看印度官方，畢竟印度的狀況比較難預測，隨時都在做調整，各家業者都隨時在關注。