政府預算依經濟成長秉持穩健原則編列，財政管理再次受惠譽信評肯定。目前適值各級政府努力籌編明年度預算，各界論及中央與地方財政劃分之調整，財政部表示，攸關各級政府財政資源重分配，應通盤審視中央與地方事權劃分及近年整體財政概況，除考量地方財政需求外，中央財政亦應維持適度韌性，以因應國際政經局勢變化、氣候變遷等不時之需。

近年中央透過中央統籌分配稅款搭配補助款等財源挹注，整體地方收支由101年度差短589億元，至104年度已轉為賸餘117億元，112年度整體賸餘更達648億元，以往地方財政不足問題已明顯改善；至於地方財政不均問題，需透過統籌稅款分配公式加以解決。財政部日前已就地方政府所提80個統籌稅款建議指標召開會議，經會商結果，分配指標已有初步收斂。未來仍將持續與地方政府溝通協調，尋求最大共識，以利財政收支劃分法修法推動。

近年為支應國家基礎建設、國防安全等編列各項歲出及特別預算，帶動國內經濟成長，加以109年起因應肺炎疫情，推動多項紓困振興措施，維持經濟成長動能，109年及110年疫情期間我國經濟成長率分別為3.39％及6.62％，優於美、日等全球主要經濟體。中央政府總預算隨總體經濟規模成長，總預算併計特別預算舉債均納入債限管控，中央政府1年以上公共債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數比率(債務比率)，自105年底33.0％下降至112年底28.3％，113年底債務比率預算數為29.7％(截至113年7月31日債務比率實際數為26.0％)。此乃中央政府一方面積極建設，帶動經濟發展，稅收執行優於預期，一方面持續推動開源節流、積極還債成果。

114年度總預算案因經濟動能持續成長，秉持量入為出原則編列。對於外界質疑「依法編還債預算當政績太廉價」一節，因預期國內經濟將持續穩健成長，稅課收入增加，爰114年度債務還本編列新台幣1415億元，創24年來最高，是不爭的事實；展望未來經濟發展仍呈穩定成長，政府除編列法定債務還本外，未來於年度預算執行期間，均視歲入執行情形，依公共債務法第12條第2項規定於當年度預算原編列債務之償還數外增加還本，以過去經驗來看，108年度至112年度合計已增加還本1090億元。

我國財政管理，歷來備受國際信評機構肯定，此外，據惠譽113年8月14日發布新聞稿，確認維持我國長期主權信用評等為「AA」，展望「穩定」，且預期我國各級政府債務占GDP比率於未來數年內將維持微幅下降趨勢，其認為我國政府恪遵審慎財政管理，控管各級政府債務遠低於公共債務法所定50％債限，係維持中期財政紀律之基石，再次受到肯定。