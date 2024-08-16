每年5月的綜合所得稅報稅季是民眾關注的焦點，透過網路報稅並以信用卡繳納綜合所得稅，不僅簡化了流程及時間，各發卡機構亦提供分期服務減低持卡人財務負擔，聯合信用卡處理中心分析2024年我國民眾以信用卡繳納綜合所得稅的情形。

從2020年開始，國人以信用卡繳納綜所稅的金額和筆數皆逐年穩定成長，2024年更雙雙創下新高，金額達到2,098.5億元、筆數為135.4萬筆。另一方面，「信用卡繳納綜所稅」占「整體綜所稅稅收」的金額占比，近5年皆維持在80％左右，使用信用卡繳稅已成為國人最習慣的支付方式。

值得注意的是，歷年來民眾以信用卡繳稅的「平均單筆金額」和「金額中位數」存在高度落差，以2024年為例，平均單筆繳稅金額約為15.5萬元，而繳稅金額中位數僅有1.4萬元，繳稅平均金額是中位數的11倍，高稅負族群大幅提升了整體平均金額。

在繳納稅金的分布上，超過75％的民眾繳稅金額在5萬元以下，而繳稅金額在10萬以上的高額納稅民眾雖然僅占15.56％，但繳納的總金額卻占了整體的89.82％。繳納高稅金的民眾少，卻貢獻了全國近9成的稅收，反映了稅負的高度集中現象。

稅負的集中也體現在地區分布，以持卡人帳單地來看，台北市持卡人繳稅總額居全國各行政區之首，占比達36.39％，大幅領先其他地區。而新竹市憑藉高科技產業的發展，居民稅負能力較高，持卡人繳稅平均單筆金額為322,789元，高居全國第1名，且繳稅總額占比為8.28％，也高於六都中的高雄市、台南市及桃園市。

從年齡來看，45～65歲的族群是信用卡繳稅的主力軍，繳稅金額合計占比達整體的55.33％，這一族群正處於職業生涯的高峰期，通常收入較高。另外，65歲以上的納稅義務人，雖然人數不多，信用卡繳稅總筆數僅占2.26％，金額占比卻高達整體的21.21％，且平均單筆繳稅金額超過147萬元，金額中位數達到8.2萬元，遙遙領先其他年齡族群，顯示出他們的經濟實力。

另一項值得注意的是信用卡繳稅金額在前1％的繳稅大戶，繳納的金額大於208.3萬元，遠超過中位數的約1.4萬元。這些繳稅大戶的稅金占總稅金的53.23％，也有高度集中現象。

以地區來看，繳稅大戶居住地前3名是新竹市、新竹縣竹北市、台北市大安區，若再以各地區繳稅大戶的繳稅總金額來看，台北市大安區的占比位居第一；以年齡來看，繳納金額最多的是65歲以上的族群，占總金額的34.3％；以性別來看，男性的金額約占65％，女性約35％，但若以平均單筆繳稅金額來看，女性繳稅大戶的平均單筆金額約為870萬元，遠高於男性的770萬元，可見女性繳稅大戶之經濟實力。

2024年我國的信用卡繳稅數據顯示出稅收的高度集中的現象，少數高收入族群，對於國家財政收入的貢獻巨大。他們不僅是財政收入的重要來源，更反映了經濟實力的高度集中。從本次聯卡中心信用卡大數據平臺對2024年全台民眾稅負的樣態分析，可以看出台灣目前所得分配呈現高度差異的現象，反映在民眾稅負態樣上，也出現比較極端的分布。