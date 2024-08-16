林襄的日本版寫真集大獲好評，如今台灣版寫真集也成為粉絲焦點，尤其她的「牛奶濕身照」曝光後，幾乎遮不住豐滿上圍，攝影師兼經紀人莉奈也表示，這是林襄爆瘦前最美好的狀態。

頭戴鴨舌帽、穿著豆沙色比基尼的林襄，僅用少少的布料遮住重要部位，上圍豐滿曲線引人遐想，身上還有牛奶淋過的痕跡，這是林襄台灣版寫真集的獨有照片。攝影師兼經紀人莉奈表示，台版寫真集取名諧音《襄水》，也比日本版多2個造型，風格比日版自由，色調和排版也是她和林襄共同打造。

林襄《襄水》台北寫真集「牛奶濕身照」曝光。（圖／莉奈文創提供）

比較特別的是，雙方這2年都非常忙碌，現在又遇到林襄爆瘦，莉奈有感而發：「突然在看到這本書當時的襄，對我有更多的意義，感覺紀錄了那份美好的年齡完美的狀態。」、「對我來說，襄就是襄，各種風格都是她！且不諱言，都是我們喜歡的狀態。沒有覺得哪一個面貌才是她，她不應該是特定且侷限，只要在合適的舞台展現出到位的模樣，我都很愛很欣賞。」

莉奈也坦言，照片風格是性感、是情慾，為了達到完美，一度拍到半夜兩點，不論是從日本版到台灣版，如此大尺度的拍攝，很感謝可以被信任。「整本書讓襄都浸在濕濕的水潤感，以層層堆疊的感覺做造型頁次的編排，彷彿香水的前味、中味、後味，希望從外的清新感、外面的泳池水，慢慢地變成襄的汗水、口水的概念。」