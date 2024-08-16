▲阿茲海默症與帕金森氏症等神經退化性疾病成為社會隱憂。（晨星出版社提供）

●情緒、認知躍登流行病顯學

大腦、神經訊號傳遞出現的情緒、認知的問題，都稱為「精神障礙」（mental disorder）範圍廣泛，涵括近150 種疾病，包括憂鬱症、焦慮症、創傷後壓力症候群、厭食與暴食、社交恐懼、過動症、情緒障礙、與相關神經退化性疾病，如阿茲海默症與帕金森氏症等。

罹患代謝症候群等慢性疾病，或有肥胖、體內產生過多氧化物質等情況，處在慢性發炎的狀態，很多細胞都會受到影響跟傷害，包含腦部細胞與組織，因而會出現神經退化性疾病，對腦部造成進一步傷害。

科學家從克菲爾與腸道微生物生態的關係著手研究治療方案。研究人員指出，阿茲海默症的病因與身體的過度氧化也有關係。克菲爾有抗氧化機能，每天喝一杯克菲爾的病人，血液中與發炎有關的細胞激素、氧化指標、身體產出的過氧化氫等數值都有下降；對血壓、肝臟脂肪代謝有益的自由基活性增加，負責細胞氧化還原的粒線體功能獲得改善，DNA 修復能力變好，減少細胞死亡、細胞凋亡，進而提升病人的認知能力、記憶力及語言能力。

●現代文明病：憂鬱症、焦慮

在COVID-19 疫情期間，因為在家的時間變長，壓力大又缺乏正常社交行為，憂鬱、焦慮病人大增。

中興大學陳全木副校長率領的研究團隊，發現克菲爾中有7種具潛力的克菲爾發酵胜肽（Kefir-fermented Peptides, KFPs），其中KFP3 是15 個胺基酸組成的胜肽，證實在動物實驗中，具有減緩憂鬱症的效果。

透過克菲爾改善腸道消化機能，以及腦腸軸的運作，大腦的腦源性神經營養因子BDNF分泌量上升，可以讓腦部不要進入憂鬱與緊迫的狀態。

●尼古丁戒斷症候群

二手菸已被證實會增加罹患肺癌的機率，造成或加重孩童的呼

吸道疾病，並與兒童白血病、淋巴瘤、大腦與中樞神經系統病變、

肝母細胞瘤等癌症有關。

抽菸時會吸入尼古丁，久了會產生尼古丁依賴症，俗稱菸癮。戒菸時，體內尼古丁存量減少，就會出現戒斷症狀，令人覺得焦慮。

動物實驗中，餵食實驗鼠牛奶克菲爾發酵乳、豆漿克菲爾，有抗焦慮、抗憂鬱的效果；戒菸引起的記憶損失、認知障礙，也能有所改善。

（本文摘自晨星出版《克菲爾：長壽村的祕密》，每周二、五刊出）

《克菲爾：長壽村的祕密》（圖/太陽星）

作者：陳彥伯

出版社：晨星出版社

出版日期：2024/07/01