在享受魚水之歡時，男性也要小心保護好命根子，以免造成無法挽回的遺憾。泌尿科醫師陳昭安就指出，「女上男下」的姿勢容易造成男性陰莖斷裂，即使透過手術修補傷害，仍有可能發生彎曲變形、無法勃起，以及總長度縮短等後遺症。

醫師陳昭安在個人粉專以「弟弟骨折」為題發布衛教影片。他提到，女上位的愛愛姿勢，一旦沒有對準，就可能引發陰莖骨折，雖然不常見，但所帶來的風險千萬不能小覷。

不過，陰莖沒有骨頭，為何會斷掉？陳昭安解釋，陰莖是由3根很粗的大血管所組成，在大血管外有一層白色的白膜，可以想像成氣球的外圍，而所謂的陰莖骨折就好比氣球外的白膜破掉，血一灌入就會從破洞漏出來，造成明顯瘀青，恐再也站不起來。

至於陰莖斷掉是否還有救？陳昭安說，只要透過手術把破洞補起來即可。然而，手術後仍可能會出現後遺症，像是受傷處發炎後形成斑塊，造成陰莖彎曲，甚至可能無法勃起。倘若陰莖彎曲超過30度，恐怕連用都不能用。此外，經過縫合的陰莖也可能稍微折疊，使總長度縮短一點。

泌尿科醫師戴定恩先前提到，若只是白膜撕裂傷，沒有出血且沒傷到海綿體，只要經過休息，一半以上的患者會自行復原，但部分人會有後遺症。若出現明顯血腫，則需要盡早手術修補，可以減少陰莖白膜破裂後的併發症。

戴定恩提醒，陰莖骨折也可能傷及神經血管，或癒合過程中的結疤損害白膜底下的靜脈系統，導致少部分患者不舉。此外，部分患者也會因為受傷經驗在心中留下陰影，對行房恐懼，容易焦慮而導致早洩。因此，建議患者盡早治療，以免留下終身遺憾。