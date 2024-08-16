雲林縣府推動在虎尾高鐵站旁興建「整合式長照附高齡友善旅宿康養樂活基地」促參案，原定9月簽約，1組擬進駐廠商日照、長照、飯店業者的三方公證時程被凱米颱風假耽誤，縣府依法必須重新公告45天，結果多了1組有意競爭的投標組合。

因應雲林縣人口快速老化，雲林縣府與國產署合作開發該署位於高鐵特定區的1公頃土地，以促參法推動「雲林縣整合式長照附高齡友善旅宿康養樂活基地興建營運移轉案」，本案未來使用對象是需要度假一般放鬆的日照及長照使用者，子女可住在飯店。

本案今年5月公告後，有一組分別經營日照、長照、飯店的3r家業者有意聯合投標，法令規定必須經法院公證，本案7月30日公告截止，三方公證時間受颱風假而延誤。

縣府計畫處長李明岳說，依促參法規定不能延期，必須重新公告，第二次公告到9月20日止；雖已有一組擬進駐團隊蓄勢待發，但歡迎更多有興趣廠商洽詢，目前又有台北某知名長照公司表達高度意願，他們很高興這個案子延長而來得及參與。

李明岳表示，本案由廠商興建並營運期50年，投資金額估計需10億元以上，公告截止後促參司將成立審查會進行審查，根據其他縣市經驗，促參招商案件很多是第三次才成功，對雲林對縣府來講， 本案無預算也不需出土地，全部由民間投資，縣府又可得到創新型的長照設備，有充裕的考量時間。

他說，高鐵站是台灣未來的發展熱區， 空間大、生活機能與設備都好， 本案又是國產署的住宅區土地，周邊有高齡醫學暨健康福祉研究中心及臺大雲林分院虎尾醫院二期，歡迎機構共同來雲林深耕，得標者6年內可分期興建300床，2026年底前必須先完成100床。