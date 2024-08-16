民眾黨爆發政治獻金風波，中評會今（16）日決議，下周邀請時任競總總幹事黃珊珊、競總財務長李文宗、承辦會計師端木正到場說明後，再進行議處。黃珊珊今也澄清，在參選初期，人力非常得少，分工很精簡，人力的確不足。不過，資深媒體人陳鳳馨披露，民眾黨人事費是3600多萬元，國民黨是5500多萬，民進黨才2000多萬。這麼龐大的人事支出，然後說人事很精簡？錢不當錢、流水般花出去，總幹事在做什麼？

黃珊珊今日出面表示，在參選初期，他們是一個篳路藍縷的團隊，一開始人力非常得少，去過台玻大樓的就會知道，只有幾個位置，所以競選團隊當時分工很精簡，人力的確不足。

資深媒體人陳鳳馨16日在中天電視《大新聞大爆卦》指出，沒有一場選舉人力是充足的，人力一定不足，但是財務這一關，是候選人的生死關卡，一定要找真正信任的人。記帳當然繁雜，只要每天自己記帳的人都知道，但就是要有人有耐心做這件事情。

陳鳳馨認為，這需要很大的人力嗎？錯！剛好相反，人力反而不能太多，人力一多，帳務會變得更亂，反而需要精簡的一組人，好好的對發票，每一筆款項處理好之後，接著才請會計師作簽證。

她披露，監察院昨天公布政黨政治獻金會計報告，民眾黨要不要好好看一下，支持者捐款8千多萬，民眾黨支出7千多萬，還有1千多萬結餘，居然沒有一筆錢用在正在選舉的選將。

另外，在人事費用方面，民眾黨人事費是3600多萬元，國民黨是5500多萬，民進黨才2000多萬。結果現在告訴大家，因為人事很精簡，請問是精簡到什麼程度，可以說這麼龐大的人事支出，然後說人事很精簡？除了選舉，也看不出民眾黨的黨務要做什麼？匪夷所思！

陳鳳馨感嘆，在看他們的競選經費時，真是匪夷所思，可以把辛苦募款來的錢，別人節衣縮食捐出來的錢，不當錢一樣、流水般花出去，什麼心態才能做這種事情？「我邊看帳邊搖頭」，她也質疑，總幹事在做什麼？