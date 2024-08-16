好市多的烘焙產品深受不少民眾喜愛。但近日有名網友指出，一款叫做蜜橘乳酪布里歐的麵包，內餡只剩之前的一半。貼文一曝光，不少網友都相當認同，直言現在的麵包又硬又厚，內餡只剩一點點，CP值不高；但也人表示，主要是內餡太集中導致，如果分散一點比較能接受。

原PO針對蜜橘乳酪布里歐，在臉書社群《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，「不會再買了，以前是蔓越莓的，現在內餡是之前的大概一半吧！」據了解，該產品一包內含兩個，每包售價219元。

對此，網友紛紛留言表示，「麵包體硬又厚，內餡一點點，CP值不高」、「我也不會回購了，內餡真的少到讓我傻眼」、「好市多烘培品的內餡一直這樣，時多時少。後來直接不買，不想賭了」、「內餡都一坨」、「以前的布里歐便宜又好吃，好像變貴了」。

但也有民眾提出不同的想法，「如果內餡能均勻分布在麵包體內，不要集中在中間，應該還能接受」、「不錯吃耶，買了三次，只是內餡都集中，每次吃都要撕開麵包沾著吃」、「直接切開來，拿湯匙抹一抹比較好吃。」